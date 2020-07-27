530 مليون درهم أرباح «دبي التجاري»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك دبي التجاري، أمس الأحد، عن النتائج المالية للنصف الأول من العام 2020، حيث بلغت الأرباح الصافية 530 مليون درهم منخفضة بنسبة 24.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وانخفضت الإيرادات التشغيلية البالغة 1.412 مليون درهم بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وجاء هذا الانخفاض بشكل رئيسي بسبب انخفاض معدل أسعار الفائدة.

كما انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 9.9% لتصل إلى 386 مليون درهم، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 1.026 مليون درهم منخفضة بنسبة 5.2%، كما بلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة المقتطعة خلال الفترة 495 مليون درهم مرتفعة بنسبة 30.1% كنتيجة لارتفاع مخصصات انخفاض القيمة المحددة ولارتفاع توقعات الخسائر الائتمانية المحتملة بسبب الظروف المستجدة والمتعلقة بجائحة مرض كورونا فيروس-19

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وحافظت نسبة كفاية رأس المال على مستواها القوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 14.03% في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 12.87 % وارتفع إجمالي القروض والتسليفات بنسبة 4.2% مقارنة بنهاية 31 ديسمبر 2019 ليصل إلى 66.8 مليار درهم، وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 90.2%، وارتفعت نسبة القروض المصنفة بمقدار 103 نقطة أساس لتصل إلى 6.97% مقارنة ب 5.94% في ديسمبر 2019.

وبلغ إجمالي الموجودات 93.7 مليار درهم مرتفعاً 19.4%.

ارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 63.4 مليار درهم بنسبة 15.6%.

وارتفعت ودائع العملاء 18.2% إلى 65.3 مليار درهم. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 42.1% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 97.1%.