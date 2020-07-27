«تريندز» ينظم ندوة حول«إعادة فتح اقتصادات العالم»

يعقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات ندوة عن بُعد، مساء غد الثلاثاء، تحت عنوان: «إعادة فتح اقتصادات العالم: الدروس المستفادة»، بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين الدوليين، عبر بث مباشر على موقع المركز على الإنترنت، وتعد هذه الندوة الثالثة ضمن فعاليات «منتدى تريندز الاقتصادي العالمي السنوي الأول» الذي يستشرف آفاق الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتلقي هذه الندوة الضوء على إعادة فتح الاقتصاد مع عرض لعدد من التجارب الدولية في هذا الصدد، من خلال أربعة محاور يرتبط، أولها بمتطلبات فتح الاقتصادات الوطنية: الجانب الطبي والوبائي، وثانيها بمتطلبات فتح الاقتصادات الوطنية: جانب السياسات الاقتصادية، وثالثها يرتبط بالفتح غير المتوازن للاقتصاد العالمي: الدول المتقدمة مقابل الدول النامية والأقل نمواً، ورابعها يرتبط بمخاطر التوجه ضد العولمة وضد الانفتاح الاقتصادي: الاتجاه الراهن ودروس من الماضي.