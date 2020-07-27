شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتراجع المتوسط السنوى لسعر سلة أوبك لـ39.20 دولار للبرميل 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير التطورات البترولية فى الأسواق العالمية والصادر عن منظمة "أوابك" أن أحدث التقديرات الأولية لمنظمة أوبك تشير إلى ارتفاع المتوسط الشهرى لسعر سلة خاماتها إلى 37.1 دولار للبرميل خلال شهر يونيو 2020 أى بنسبة زيادة تبلغ نحو 47.2 % مقارنة بالشهر السابق. وأضاف التقرير الصادر خلال شهر يوليو الجارى بأن منظمة أوبك تتوقع تراجع المتوسط السنوى لسعر سلة خامات أوبك فى عام 2020 إلى 39.20 دولار للبرميل وهو مستوى يقل بنحو 24.84 دولار للبرميل أو بنسبة 38.8 % مقارنة بعام 2019 . يذكر أن معدل أسعار سلة خامات أوبك قد ارتفع خلال شهر مايو 2020 بنسبة 42.5%"7.5" دولار للبرميل مقارنة بالشهر السابق ، ليصل إلي 25.2 دولار للبرميل وقد كان لبدء تطبيق الاتفاق التاريخي بشأن خفض الإنتاج القياسي بين دول أوبك بلس المشاركة في إعلان التعاون والذي يهدف لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد دورا رئيسيا في ارتفاع الأسعار خلال شهر مايو 2020 وذلك للمرة الأولى خلال هذا العام . Advertisements وتخفض دول مجموعة "أوبك+"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، وبعد يوليو الجاري، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلي 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.

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