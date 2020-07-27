شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و301 مليون دولار تراجعا بواردات مصر من الدول الآسيوية أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سجلت الواردات المصرية من الدول الآسيوية تراجعا ملحوظا خلال شهر ابريل الماضي، حيث بلغت نحو مليار و590 مليون دولار، مقابل 2 مليار و892 ألف دولار ابريل 2019، بتراجع بلغت قيمته مليار و301 مليون دولار.

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وتضمنت قائمة الدول الآسيوية وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كلا من الصين وبلغت الواردات المصري منها نحو 596 مليون و754 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل مليار و25 ألف دولار ابريل 2019، يليها الهند وبلغت الواردات المصرية منها نحو 130 مليون و350 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل 231 مليون و922 ألف دولار ابريل 2019، ثم الواردات من اليابان وبلغت قيمتها 83 مليون و799 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل 105 مليون و512 ألف دولار ابريل 2019.

وسجلت الواردات المصرية من كوريا الجنوبية 85 مليون و953 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل 191 مليون و357 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، كما بلغت الواردات المصرية من سنغافورة 16 مليون و39 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل 19 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، وأخيرا الواردات المصرية من تايوان وبلغت قيمتها 31 مليون و660 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل 39 مليون و892 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019.