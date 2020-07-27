شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 7 معلومات عن شركة النصر للكيماويات الدوائية.. مع قرب هيكلتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد شركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام من الشركات التاريخية في صناعة الخامات الدوائية في مصر ، وتعرضت الشركة لمشكلات تتعلق بعدم التحديث والتطوير، مما أدى إلى تراكم الخسائر والمديونيات عليها مما وضعها بين أوائل الشركات التي سيتم هيكلتها حيث خسرت الشركة 295 مليون جنيه آخر 3 سنوات مالية معتمدة تعرف على أبرز 7 معلومات عن الشركة .

1 - نشأت شركة النصر للكيماويات الدوائية عام 1960 وكان الهدف من إنشائها سد احتياجات البلاد من الكيماويات الدوائية والمضادات الحيوية.

2 - فى مايو 1964 قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس السوفيتى خرشوف بزيارة شركة النصر باعتبارها نواة لمدينة الدواء.

3 – تعد الشركة الأولى في فى مصر والمنطقة كلها متخصصة في صناعة وإنتاج الخامات والكيماويات الأساسية لصناعة الدواء.

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4 – تعتبر شركة النصر للكيماويات الدوائية الشركة الوحيدة فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا التي تنتج الخامات الدوائية العضوية وغير العضوية وإنتاج خامات الأدوية البيطرية ومستحضراتها الصيدلية .

5 - أبرز ما يميز الشركة إنتاج المحاليل الطبية ومحاليل الغسيل الكلوى ومرشحات الغسيل الكلوى وإنتاج المستلزمات الطبية اللازمة لإستعمال المحاليل.

6 - تقع على مساحة 120 فدانا نحو 500 ألف متر مربع بها 17 مصنعا، وأنشئت عام 1960 بصدور القرار الجمهورى رقم 2382 فى 26/12/1960 ،بالجبل الأصفر بمنطقة أبو زعبل .

7 - يتم تصنيع أكثر من 300 صنف دواء للإنسان والحيوان و24 مادة خامة يتم تصنيع الدواء منها.