شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خطوة بخطوة كيف تشترى منتج ضمن مبادرة تحفيز الشراء المحلى "ميغلاش عليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استمرار حالة الجدل الكبيرة حول طريقة استفادة المواطن الذى لا يحمل بطاقة تموين من مبادرة تحفيز الشراء المحلي، التي تنطلق اليون، يقدم الخليج 365 تجربة عملية للدخول والشراء عبر الموقع المحدد من الحكومة.

- يقوم المستهلك الراغب فى شراء المنتجات اليكترونيا الدخول للموقع الإلكترونى: «WWW.MOBADRA.GOV.EG».

- يقوم بعملية التسجيل الاليكتروني على الموقع.

-يحدد نوع السلعة سواء الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية.

- المنتجات الموجودة على الموقع محدد عليها نسب الخصم، قبل وبعد الاشتراك في المبادرة.

-يحدد المستهلك طريقة دفع ثمن السلعة مضاف عليها نسب الخصم حسب المنتج نفسه.

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-تضيف المنتج إلي سلة الشراء، كأنك تقوم بالشراء تماما من أي تطبيق اليكتروني.

-قد تواجه بعض الصعوبات نتيجة بطئ تحميل الموقع وذلك بسبب الضغط الكبير عليه





وكانت حددت المبادرة نسب تصل الخصومات إلى 20٪ إضافة إلى دعم كل فرد بالبطاقات التموينية بمبلغ 200 جنيه بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة بتكلفة إجمالية 12.25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة؛ للإسهام فى مساندة محدودى الدخل.







وتسعي هذه المبادرة إلي توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستهلاك باعتباره من أكبر مكونات الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة خطوط ومعدلات الإنتاج بالمصانع، وتوسيع قاعدة الشمول المالى





وبحسب وزارة المالية بالفعل تم تسجيل 4 آلاف و 231 منتجًا، 1178 تاجرًا بعد اعتماد بياناتهما من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، كما تم تسجيل بيانات 22 مليون بطاقة تموينية يستفيد أصحابها من الخصم الإضافى المقرر بنسبة 10٪.