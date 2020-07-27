شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح البنك الأهلي التجاري تتراجع 22% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية غير المدققة للبنك الأهلي التجاري، المُعلنة يوم الأحد، تراجعاً في الأرباح بنسبة 22.26% خلال العام الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقال البنك، في بيان منشور على موقع السوق، إنه حقق صافي أرباح بلغ 2.09 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 2.68 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2019.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 3.88 مليار ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 3.9 مليار ريال خلال الربع المقابل.

ويعود التراجع في دخل العمليات إلى انخفاض في إجمالي دخل العمليات وارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.

وحسب بيان الشركة خفض إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.6% نتيجة لانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الاستثمارات، والذي قابله جزئيًا ارتفاع في دخل رسوم خدمات المصرفية ودخل تحويل عملات أجنبية كما انخفضت مصاريف عمليات أخرى.

ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان بنسبة 18.4% ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة، الذي قابله جزئيا انخفاض في رواتب ومصاريف الموظفين، والايجارات ومصاريف المباني واستهلاك /إطفاء ممتلكات، معدات، برامج، وحق استخدام الموجودات والمصروفات العمومية والإدارية والأخرى.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 4.9 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل صافي أرباح بلغت 5.5 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2019.

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وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغت 2.83 مليار ريال، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 2.78 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام 2019، بارتفاع 2.1%.

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