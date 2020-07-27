شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت العربية تتراجع 79% بالربع الثاني وتوصية بتوزيع 100 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة أسمنت العرببة، المعلنة اليوم الأحد، تراجع أرباحها خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 7.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 37.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وتراجعت الأرباح التشغيلية إلى 14.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 49.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات في الشركة التابعة في الأردن نتيجة التأثر من اغلاق الانشطة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (CoVid-19)، وارتفاع تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والادارية والمصاريف التسويقية في الشركة الأم، بالرغم من ارتفاع توزيعات أرباح استثمارات في أدوات مالية .

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثاني إلى 139.6 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 164.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 52.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 74.5 مليون ريال في النصف المقابل من 2019.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 100 مليون ريال، بواقع ريال واحد للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 45.1 مليون ريال بالربع الأول من 2020 مقابل أرباح بلغت 37.1 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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