شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح السعودي الفرنسي تتراجع 46% بالربع الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للبنك السعودي الفرنسي، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع الأرباح بنسبة 45.65% خلال العام الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي أرباح بلغ 437 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 804 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2019.

وقال البنك إن تراجع الأرباح في الربع الثاني من العام الجاري يرجع إلى الزيادة في إجمالي المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان، مخصص خسائر قيمة الموجودات المالية الأخرى بالإضافة إلى رواتب ومصاريف الموظفين، والذي قابله انخفاضًا جزئيًا في المصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية الأخرى.

وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي وكان السبب الرئيسي هو ارتفاع دخل المتاجرة، دخل الصرف الأجنبي والدخل التشغيلي الآخر، والذي قابله انخفاضًا جزئيًا في دخل الأتعاب والعمولات.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 1.12 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل صافي أرباح بلغت 1.72 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2019.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 682 مليون ريال بالربع الأول من العام الحالي مقابل أرباح بلغت 917 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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