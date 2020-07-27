الاقتصاد

سيرا يرتفع بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 27-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم سيرا (1810) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليحقق مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.37% بما يعادل 0.06 نقطة، كما يستفيد أيضاً من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

 

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 16.18، ليستهدف مستوى المقاومة 18.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.58 ومستوى المقاومة 17.20.

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