الاقتصاد

أسمنت الجوف يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 27-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أسمنت الجوف (3091) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج، كما يستفيد في الوقت نفسه من الدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.22% بما يعادل 0.11 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

 

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8.55، ليستهدف مستوى المقاومة 9.85.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.74 ومستوى المقاومة 9.50.

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