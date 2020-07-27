شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت أم القرى يخترق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أسمنت أم القرى (3005) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة 23.40، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 5.73% بما يعادل 1.30 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ عود توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 23.40، ليستهدف مستوى المقاومة 26.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.00 ومستوى المقاومة 26.30.