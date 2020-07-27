شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم أرامكو السعودية (2222) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليستند السهم بانخفاضه الأخير لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع استناده لخط اتجاه صاعد على المدى القصير، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.76% بما يعادل -0.25 نقطة، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 32.05، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 34.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.40 ومستوى المقاومة 33.45.