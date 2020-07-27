شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران محاط بالضغوط الإيجابية – تحليل صباحي – 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت نجران (3002) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستقر السهم من جديد بارتفاعه الأخير أعلى مستوى المقاومة 11.30، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.30% بما يعادل 0.26 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجاب لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 11.30، ليستهدف مستوى المقاومة 12.52.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.00 ومستوى المقاومة 12.00.