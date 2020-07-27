الاقتصاد

أسمنت نجران محاط بالضغوط الإيجابية – تحليل صباحي – 27-07-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران محاط بالضغوط الإيجابية – تحليل صباحي – 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت نجران (3002) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستقر السهم من جديد بارتفاعه الأخير أعلى مستوى المقاومة 11.30، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.30% بما يعادل 0.26 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجاب لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

 

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 11.30، ليستهدف مستوى المقاومة 12.52.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.00 ومستوى المقاومة 12.00.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسمنت نجران محاط بالضغوط الإيجابية – تحليل صباحي – 27-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا