شكرا لقرائتكم خبر عن البحري يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم البحري (4030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استقرار السهم أعلى مستوى 37.50، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.00% بما يعادل 0.75 نقطة، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 37.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 41.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.75 ومستوى المقاومة 40.00.