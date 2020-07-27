شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يستقر بمنطقة مقاومة قوية – تحليل صباحي – 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كهرباء السعودية (5110) في آخر جلساته، ليختبر السهم بهذا الارتفاع مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.51% بما يعادل 0.08 نقطة، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 16.00، ليستهدف مستوى الدعم المهم 15.22 استعداداً لكسره. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.22 ومستوى المقاومة 16.00.

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