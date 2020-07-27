الاتحاد يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 27-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الاتحاد (8170) في آخر جلساته، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.12% بما يعادل -0.02 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.50، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 16.60 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.64 مستوى المقاومة 16.60.
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