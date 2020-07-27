شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة الداخلية تدعم إشغالات الفنادق في عيد الأضحى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود وعدنان نجم وممدوح صوان

أكد مديرو فنادق في دولة الإمارات أن السياحة الداخلية من السوق المحلية عززت معدلات الإشغال في فنادق الدولة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مع توجه العديد من العائلات المواطنة والمقيمة نحو قضاء الإجازة في الدولة، بدلاً من السفر إلى الخارج في ظل الظروف الحالية.

وسجلت الفنادق الشاطئية والمنتجعات في الدولة ارتفاعاً قوياً في أسعار الليالي الفندقية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، التي تتزامن أيضاً مع عطلة نهاية الأسبوع.

وأظهر مسح ”الخليج 365” على مواقع الحجوزات عبر الإنترنت، زيادة تدريجية في أسعار الليالي الفندقية بنسبة تصل إلى 60% في بعض المنشآت الشاطئية والمنتجعات، بينما ارتفعت المنشآت الأخرى قليلاً، وبقيت أسعارها ضمن المعدل السنوي في العطل والإجازات.

وتشهد الفنادق الشاطئية والمنتجعات والمنشآت الفندقية القريبة من الشواطئ، طلباً كبيراً خلال فترة الصيف، فيما استفادت هذه المنشآت من الطلب القوي من السوق المحلي خلال الإجازات.

وقالت مصادر في قطاع الضيافة أن المنشآت الفندقية تتطلع للاستفادة من السياحة الداخلية بشكل أكبر من السياحة الدولية، خاصة في فترات العطلات، مثل عيد الأضحى، التي تدفع الطلب على الحجوزات الفندقية من العائلات نحو الفنادق الشاطئية، أو المنتجعات.

وأضافت أن هنالك حركة نشطة نسبياً في الحجوزات، إلا أن زيادة الأسعار قد تحد من هذا الطلب، وتحوله نحو منشآت فندقية ضمن فئات تصنيف أقل.

وأوضحت أن الفترات مثل الإجازات الطويلة، تعتبر منفذاً للمنشآت الفندقية في الظروف الحالية، ولذلك تتجه إلى رفع أسعارها، لتعويض تراجع معدلات الإشغال.

المنشآت الشاطئية

وأظهرت البيانات زيادة كبيرة في أسعار الغرف الفندقية في المناطق الشمالية، خاصة في المنشآت الفندقية الشاطئية والمنتجعات، كما أظهرت بيانات زيادة في أسعار المنازل وبيوت العطلات أيضاً التي تلاقي طلباً من قبل العائلات.

وسجلت مستويات الإشغال خلال إجازة عيد الأضحى تحسناً مستمراً، لكنّ عدداً محدداً من الفنادق سجلت إشغالاً كاملاً في 3 أيام من العطلة، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الإشغال بنسبة أكبر في المرحلة المقبلة، مع حجوزات الساعة الأخيرة التي تسبق عادة الإجازة بيوم، أو يومين.

وقال مصدر في قطاع الضيافة، إن الحجوزات الحالية جاء أغلبها من السوق المحلي، خاصة أن العديد من الأسر والعائلات المقيمة، قررت قضاء عطلتها في الدولة، بسبب الظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب الوضع الصحي بما يخص «كوفيد19» وإغلاقات العديد من الدول.

وأضاف أن السياحة الداخلية سوف تنشط في المرحلة المقبلة بالتزامن أيضاً مع عودة السياحة الدولية إلى دبي، حيث تعول الفنادق على استقطاب شريحة أكبر من السياحة الداخلية هذا العام بسبب تردد العائلات في السفر إلى الخارج.

وأوضح أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المنشآت الفندقية في مختلف أنحاء الدولة، بتعليمات وتوجيهات من الجهات المختصة، تعزز من سلامة وصحة النزلاء، حيث خلقت هذه الإجراءات حالة من الارتياح والطمأنينة للزوار.

وتابع أن فتح العديد من الأنشطة السياحة والترفيهية مثل المتنزهات المائية وغيرها من منتجات الجذب الترفيهي، سوف تساهم في تشجيع السياحة الداخلية أيضاً والتي سوف تستفيد منها الفنادق بكل تأكيد.

حجوزات متأخرة

وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لفنادق تايم، إن أغلبية الحجوزات الفندقية في عطلة عيد الأضحى التي تتزامن ما بين 31 يوليو/ تموز، و 2 أغسطس/ آب، جاءت بشكل رئيسي من السوق المحلية، مشيراً إلى أن العطلة التي تزامنت أيضاً مع عطلة نهاية الأسبوع، شجعت العائلات في الدولة للتوجه للفنادق.

وأضاف عوض الله: من المتوقع أن ترتفع معدلات الإشغال خلال الإجازة مدعومة بالطلب من السوق المحلي، والتي تتركز على الشقق الفندقية لاستيعاب العائلات، ولفت إلى أن استقبال النزلاء من إمارة أبوظبي من شأنه زيادة معدلات الإشغال.

وأشار عوض الله إلى أن العديد من العائلات قررت عدم السفر إلى الخارج بسبب الأوضاع الحالية، ما دفعها إلى قضاء العطلة في مختلف أنحاء الإمارات.

وأوضح أن هنالك حجوزات متأخرة من النزلاء، والطلب على الليالي الفندقية في العيد موجود مقارنة مع الفترة الماضية، مشيراً إلى «إننا حافظنا على أسعارنا»، وتابع أن بعض المنشآت في إمارة دبي، خاصة الشاطئية والمنتجعات، رفعت أسعارها اليومية بالتزامن مع عطلة العيد.

من جهته، قال وليد العوا، مدير عام فندق «تماني مارينا»، إن السياحة الداخلية هي المصدر الرئيسي لنزلاء الفنادق خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن العائلات من المواطنين، والمقيمين، تساهم في أغلبية الحجوزات.

وأضاف العوا أن مستويات الإشغال سجلت تحسناً مستمراً مقارنة بالفترات السابقة، فيما نتطلع إلى تسجيل نسب إشغال أكبر في الأيام القليلة المقبلة، خاصة في فترة العيد.

وأوضح العوا أن بعض أسعار الليالي الفندقية تعتبر أقل من العام الماضي في عطلة عيد الأضحى، مشيراً إلى أن الفنادق وفرت عروضاً متنوعة للنزلاء من أجل التنافس على استقبال العملاء وزيادة الإشغال.

وتوقع العوا أن ترتفع معدلات الإشغال بنسب أكبر خلال العيد، في حال نشطت السياحة الداخلية، خاصة من القادمين من أبوظبي الذين غالباً ما يحجزون لقضاء العطلات خلال العيد في دبي.

وقال سام الأسمر، نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع لروتانا: «رصدنا تحسناً ملموساً في القطاع الفندقي، خاصة في نسب الإشغال، سواء في فنادقنا المختلفة، أو في الفنادق والمنتجعات الأخرى بالدولة؛ وهذا ما يجعلنا نرتقب قدوم عيد الأضحى المبارك لتوفير الأنشطة المتنوعة، وتقديم ما يتطلع له الراغبين في الاحتفال في دولة الإمارات بهذه المناسبة السعيدة.

وأضاف الأسمر، قمنا بالاستعداد لرسم ملامح أجواء هذه المناسبة الهامة في فنادق ومنتجعات روتانا من الجانبين الوقائي، والترفيهي؛ بتنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية الصارمة للتأكد من سلامة الضيوف والزوار المحليين، والدوليين؛ من خلال برنامج «عالم روتانا الآمن»، كما حرصنا على استمرارية أنشطتنا وعروضنا في فنادق ومنتجعات روتانا لتوفير أجمل الأوقات خلال عطلة عيد الأضحى، وفي مقدمة هذه العروض خصم ٣٠% على الإقامة في أي من فنادقنا، ومنتجعاتنا».

وتوقع الأسمر أن تزداد الحجوزات خلال الأيام المقبلة، قبيل عيد الأضحى، كما يحدث سنوياً، لاسيما في الفنادق الشاطئية.

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أعلنت فنادق أبوظبي عن طرح عروض متنوعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بهدف تنشيط الحركة السياحية ورفع لإشغالات الغرف، حيث تضمنت هذه العروض الإقامة لمدة 3 ليال، ودفع قيمة ليلتين فقط، إلى جانب خصومات تراوحت بين 20-25% على المشروبات، والأطعمة داخل الفندق.

وأشاد مديرو فنادق أبوظبي بمبادرات دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي لتنشيط الحركة السياحية عبر الفعاليات التي أعلنت عنها خلال الصيف الجاري والتي من شأنها تنشيط الحركة السياحية الداخلية في الإمارة.

السياحة الداخلية

وقال كمال فاخوري الرئيس التنفيذي لمجموعة «كريستال الفندقية»: ساهمت السياحة الداخلية في الفترة الماضية بنسب عالية من إشغال الفنادق في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف فاخوري: كغيرنا من الفنادق التي تساهم في تنشيط حركة السياحة الداخلية، نقوم في فندق «كريستال» أبوظبي بتقديم أفضل الخدمات و العروض التي تشمل خصومات عيد الأضحى المبارك التي تصل لغاية 20% على أسعار الغرف والأجنحة دعماً لمبادرات دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.

تنشيط الحركة

وقال إسماعيل إبراهيم مدير عام فندق «رمادا داون تاون أبوظبي»: لقد حرصنا على إطلاق عروض متميزة خلال فترة عيد الأضحى المبارك لتنشيط الحركة السياحية الداخلية في الدولة، ويتضمن عرضنا الإقامة لمدة 3 ليال بالفندق، وسداد قيمة ليلتين فقط، لجذب أكبر عدد ممكن من الجمهور، وزيادة عدد الليالي التي يقضونها في أبوظبي».

وأضاف إبراهيم: «كما أعلنا عن خصومات متنوعة تتراوح بين 20-25% على الأطعمة والمشروبات المقدمة بالفندق، بحيث يستمتع النزلاء بإقامتهم وتجربة قائمة الأطعمة والمشروبات التي تقدم بالفندق».

شاطئ خاص

وقال أسامة مصطفى مدير عام فندق «هوثورن أبوظبي»: «قمنا بتفعيل عرض العيد، ويتضمن غرفاً وأجنحة بأسعار مناسبة شاملة الإفطار، أو الوجبات الأخرى مع تسهيل حركة التنقل للمولات الكبرى في أبوظبي، كما سنقدم خصومات تصل إلى 40% على الأغذية والمشروبات وخدمة الغسل، كما قمنا بتوفير بطاقات دخول للنزلاء إلى شاطئ خاص.

وأضاف مصطفى: « نركز في الفترة الحالية علي السياحة الداخلية في ظل الظروف الراهنة وعدم سفر عدد كبير من المواطنين والمقيمين خارج الإمارات، وتفضيل السياحة الداخلية للاستمتاع بإجازه الصيف».

وتوجه مصطفى بالشكر والتقدير إلى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جراء القرارات والتسهيلات المقدمة منها لتوفير مناخ الثقة والاستمتاع في إماره أبوظبي، وقد أسهمت هذه الخطوات في رفع نسبة الإشغال في الفترة الحالية مع توقعات مزيد من التقدم والنمو.

عطلة مثالية

وقال محمد واكد، مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق « فيرمونت باب البحر»: نحرص على الاحتفال بعيد الأضحى المبارك عبر تقديم عروض مميزة للمواطنين والمقيمين في الدولة لقضاء عطلة مثالية مع العائلة والأصدقاء».

وأضاف واكد: «يمكن لنزلائنا الاستمتاع بعرضنا الحصري في الإمارات بأسعار تنافسية للغرفة الواحدة في الليلة شاملة فطور الصباح، و20% خصماً على جميع المطاعم لدينا».

وذكر أسامة شروف نائب الرئيس للتسويق والمبيعات لدى «فنادق ومنتجعات جنة» أنه جرى طرح عروض متنوعة على الغرف الفندقية في فندق «جنة برج السراب أبوظبي» خلال فترة فصل الصيف، وعروض عيد الأضحى المبارك، من أجل تنشيط الحركة السياحية وزيادة نسبة النزلاء.

قصر الإمارات

وأعلن فندق قصر الإمارات عن طرح عروض متنوعة للعائلات والضيوف بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث يمكنهم الاستمتاع بإفطار يومي فاخر لضيفين في كل غرفة مع خصم 15% على جميع خيارات الطعام الأخرى،

وقالت إدارة قصر الإمارات، إضافة إلى إمكانية تحقيق أقصى قدر ممكن من المتعة والرفاهية للنزلاء أثناء العطلة عند اختيار تسجيل الوصول المبكر، والخروج المتأخر.

استقبلت فنادق إمارة الشارقة إجازة عيد الأضحى المبارك بعروض مميزة لاستقطاب وجذب الزوار والسياح، وتخفيضات على أسعار الغرف، إضافة إلى ليالٍ مجانية، وتسهيلات كبيرة تجذب الزوار والسياح من داخل الدولة وخارجها.

وطرحت فنادق الشارقة، عروضها التي تتزامن مع موسم إجازة موسم الصيف وعطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بغرض جذب النزلاء والضيوف، وخاصة خلال هذه الفترة التي تشهد اعتدالاً في أسعار الغرف، وهو ما يشجع الفنادق على رفع معدلات الإشغال، سواء في الغرف أو المرافق الفندقية مثل الشواطئ ومراكز الاستجمام والمطاعم وغيرها، وشملت العروض تخفيضات في الأسعار، إضافة إلى ليالٍ مجانية، وتسهيلات كبيرة تجذب الزوار من داخل الدولة، وهي الفئة التي تركز عليها فنادق الإمارة في الوقت الحالي.

فنادق الشارقة

وأكد مديرو ومسؤولو فنادق الشارقة، أن نسب إشغال الفنادق والشقق الفندقية، في تزايد مستمر منذ منتصف شهر يوليو / تموز، وأكدوا أن التركيز الأساسي لكافة الفنادق على السياحة الداخلية البينية، التي تشكل حصة الأسد في الوقت الراهن من نسبة الإشغال الفندقية ليست على مستوى إمارة الشارقة، وإنما على مستوى الدولة.

وأوضح ممدوح الحكيم، رئيس لجنة مجموعة عمل قطاع الفنادق في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مدير عام فندقي «ذي أكت» و«72»، أن الفترة القليلة الماضية شهدت تحولاً نوعياً في مجال السياحة والترفيه، في حين تحتضن الشارقة حالياً مرافق ترفيهية عالمية ومنتجعات شاطئية، أسهمت في زيادة حصة سياحة الترفيه، ونسعى خلال هذه الفترة إلى جذب المزيد من النزلاء والزوار لقضاء إجازة عيد الأضحى، والاستمتاع بمرافق الفنادق المتنوعة والمتعددة، وتذوق أطيب الأطعمة لدينا، في ظل الأسعار التنافسية التي نطرحها والتي من شأنها أن تحقق إشغالات جيدة.

وأضاف الحكيم أن الفنادق تقدم عروضاً خاصة خلال عطلة إجازة العيد وفصل الصيف بشكل عام، وحسومات على أسعار الغرف، ونستهدف السوق المحلية بالنسبة الكبرى والعائلات خلال الموسم الصيفي، الذي يشهد في العادة تراجعاً وهدوءاً في حجم الإشغال، ونحرص على طرح عروض إقامة مغرية في الغرف.

من جانبه، أوضح ماجد ملحم مدير عام فندق قصر الإمارات للأجنحة الفندقية، لقد جهزنا لفترة عيد الأضحى المبارك العديد من العروض التي تستقطب السياحة الداخلية، حيث تستقبل فنادق الشارقة والإمارات هذه المناسبة بتقديم أقوى العروض والحسومات، مع باقة إقامة مريحة مصممة لمقيمي الدولة والزوار الباحثين عن تجربة مميزة، حيث تشكل مثل هذه العطلات في الشارقة، موسماً خاصّاً، يمضي خلاله الزوار الوقت عبر التمتّع بالعديد من الأنشطة الوفيرة داخل المدينة، سواء في مجال الترفيه، التسوق أو الاسترخاء.

وتهدف رؤية الشارقة السياحية 2021، إلى زيادة التدفقات السياحية إلى الإمارة، لتصل إلى 10 ملايين سائح بحلول عام 2021، ولتحقيق الرؤية، ستعتمد هيئة الإنماء التجاري والسياحي، بالتعاون مع الشركاء في قطاع السياحة، على أربعة محاور استراتيجية، وهي تعزيز مكانة الشارقة كوجهة رائدة في السياحة العائلية، بطرح باقات وعروض متميزة مصممة خصيصاً للعائلات، واتباع مقاربة مبتكرة في القطاع السياحي، بهدف تحسين تجربة السائح بتوفير حلول مبتكرة، وتطوير وتنمية القدرات والمقومات السياحية، بالشراكة والعمل التعاوني لتوفير المرافق السياحية ذات المستوى العالمي، والترويج والتسويق الفعّال لعناصر الجذب الثقافية والتراثية التي تمتلكها الإمارة.