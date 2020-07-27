«اتصالات» تتعهد بمواصلة مواكبة التقنيات وتوفير الحلول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر



تعهدت «مجموعة اتصالات» باستمرار مواكبة التقنيات المستقبلية، وتوفير الحلول الرقمية الشاملة للجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد، سعياً منها للمساهمة في تطوير أساليب العمل والمعيشة والرفاهية المجتمعية، بما يتلاءم مع الظروف المتغيرة من حولنا.

وأكد د. أحمد بن علي النائب الأول لرئيس الاتصالات المؤسسي ل «مجموعة اتصالات»، في حوار صحفي في أبوظبي، أمس، حرص «اتصالات» على تسخير إمكاناتها ومواردها، لتكون مساهماً رئيسياً في تقدم وازدهار خدمات الاتصالات والحلول الرقمية في الدولة، فيما تعتز «اتصالات» بالإنجازات التي حققتها، والتي أسهمت بشكل حيوي في تحقيق الأهداف الرقمية لدولة الإمارات قبل أوانها، واعتلائها مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية.

وقال: «يأتي هذا التعهد تماشياً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى المزيد من الخدمات الحكومية الرقمية والاقتصاد الرقمي في الأعوام المقبلة، وانسجاماً مع المتغيرات الأخيرة التي أثبتت أن الحكومة الرقمية هي خيار استراتيجي، في الوقت الذي استطاعت فيه الدولة أن تتبوأ المراكز الأولى عالمياً في مؤشرات قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية، حتى باتت الرائدة إقليمياً وعالمياً في تحقيق الطموحات الرقمية لعملائها».

وأشار بن علي إلى أن «اتصالات» حرصت منذ تأسيسها على الاستثمار المتواصل في أحدث الشبكات والتقنيات المستقبلية، والتي تسهم في خلق الكثير من الفرص، أثناء المرور في رحلة التحول الرقمي والاستعداد بجهوزية تامة للمستقبل، وما يحمله من متغيرات متسارعة في هذا القطاع.

وقال: «شهد عملاء (اتصالات) مستوى التطور الذي طرأ على تكنولوجيا الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة على مر السنوات، منذ المكالمة الهاتفية الأولى في السبعينات، ووصولاً إلى شبكة الجيل الخامس 5G التي ستكون النواة الرئيسية للاتصال اللامحدود عبر إنترنت الأشياء، والتقنيات الافتراضية، والثورة الصناعية الرابعة».

وأكد مساهمة «اتصالات» بتمكين دولة الإمارات من التنافس عالمياً على مستوى جودة وحداثة خدمات الاتصالات، والحلول الرقمية المتاحة، وذلك بكوادرها الوطنية التي تعد العامل الرئيسي لنجاحها وريادتها في المنطقة.

واستعرض بن علي أبرز المحطات التقنية والإسهامات الرقمية في مسيرة «اتصالات»، والتي شكلت الإطار الرئيسي لمعالم التحول الرقمي، وأسهمت في تمهيد الطريق للخدمات الرقمية في الدولة.