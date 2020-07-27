26 % التداول بـ «أبوظبي الإسلامي المالي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية، ذراع الوساطة المالية المملوكة بالكامل لمصرف أبوظبي الإسلامي، عن تسجيل نشاط قوي في حجم التداول خلال النصف الأول من العام 2020، وعدد مرتفع من المعاملات في فترة حرجة أثبتت كونها من أكثر الأوقات تذبذباً وتقلباً في تاريخ أسواق الأسهم الإماراتية والعالمية.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، قامت شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية بتنفيذ أكثر من 130,000 صفقة تداول، مما يشكل زيادة قدرها 26 %، مقارنة بالنصف الأول من العام 2019، وأُنجز نحو 70% من هذه المعاملات عبر منصة التداول الرقمية الخاصة بالشركة، والتي توفر إمكانية الوصول الفوري إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مع تركيز خاص من العملاء على أسهم شركات القطاعات العقارية والمالية والتقنية.

وقال خالد كردية، المدير العام لشركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية: شهدنا قيام بعض المتداولين الراغبين بالاستثمار على المدى القصير باغتنام موجة تذبذب الأسواق خلال الأزمة، بينما قام المستثمرون الدائمون بإعادة توزيع محافظهم؛ للاستفادة من الفرصة المتاحة وتحقيق عوائد أعلى. وتمكنّا في خضمّ حالة تقلب الأسواق من توظيف أدوات التداول الرقمي لدينا؛ للحفاظ على سلامة وصحة موظفينا».