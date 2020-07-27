مصر تستهدف إنتاج 2.6 مليون طن من السكّر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة المصرية، أمس الأحد، إن مصر تستهدف إنتاج ما بين 2.5، و2.6 مليون طن من السكّر في السنة المالية الحالية 202021، التي بدأت في يوليو/ تموز.

وقال بالوزارة، لرويترز، إن الحجم المستهدف يعادل 80 في المئة من الاستهلاك المحلي لمصر. (رويترز)