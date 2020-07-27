«غرفة دبي»: ثقافة الأعمال تساعد على تجاوز تأثيرات كورونا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي، أن شركات الإمارة أظهرت نضجاً عالياً في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في ما يتعلق بصحة وسلامة موظفيها خلال فترة أزمة «كوفيد-19»، مبينة في دراسة بحثية أن الأسس المتينة للاستثمار المستدام التي تمتلكها شركات الإمارة كان عاملاً أساسياً في نجاح هذه الشركات في تخطي وتجاوز تداعيات جائحة «كورونا» على موظفيها.

وأظهرت الدراسة الحديثة التي أجريت خلال الشهور القليلة الماضية والمدعمة باستبيان متكامل أجرته الغرفة العام الماضي، أن شركات القطاع الخاص في الإمارة كانت سباقة في ظل أزمة انتشار فيروس «كوفيد-19» إلى تطبيق ممارسات مسؤولة ومستدامة لضمان صحة وسلامة ورفاهية موظفيها، ووضع خطط الأعمال الملائمة لدعم استمرارية أعمالها في فترة الجائحة.

وكشفت الأبحاث التي اختتمها مؤخراً، مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة دبي أن الاستثمار المستدام المسبق للشركات كان أحد الأسباب الرئيسية للأداء المسؤول، والفعال للشركات خلال فترة «كوفيد-19»، بناء على استبيان حديث أجراه المركز عام 2019 أظهر أن أعداداً متزايدة من الشركات في دبي قد وصلت إلى مرحلة متقدمة من النضج في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، من خلال اعتماد منهجية ثابتة ومنظمة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والانخراط في مبادرات مسؤولة ومستدامة تنسجم مع استراتيجية الأعمال التي تعتمدها.

وحسب نتائج الاستبيان الذي تكشف عنه الغرفة لأول مرة، فإن أكثر من نصف الشركات التي شاركت في الاستبيان تمتلك سياسة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، في حين أن 65.7% من الشركات والمؤسسات تمتلك إدارة خاصة، أو موظفاً متخصصاً لإدارة سياسة المسؤولية المجتمعية المؤسسية للشركة.

وبيّن الاستبيان أن 62% من الشركات تمتلك منهجية ناضجة جداً في تحفيز ودمج الموظفين، في حين أن 70% من الشركات المشاركة في الاستبيان أظهرت دراية عالية، وتطبيقاً متقدماً لممارسات الصحة والسلامة للموظفين.

وانسجمت خلاصات الدراسة مع نتائج الاستبيان، حيث أكد الاستبيان أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في دبي دوافعها في المقام الأول الشعور بالالتزام تجاه المجتمع، مع تأكيد 80% من الشركات أن الدافع الأهم من وراء المبادرات المسؤولة التي تطلقها وتطبقها هو تحسين المجتمع، في حين كان تحسين الإيرادات الدافع الأقل نسبة، وبفارق كبير، ما يعكس الثقافة العالية التي يتمتع بها مجتمع الأعمال في دبي في ما يتعلق بتطبيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.