«HSBC» في الإمارات يطلق منصة للتداول عبر الإنترنـت لعمــلاء خدمــات إدارة الثــروات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلق بنك HSBC منصة تداول جديدة عبر الإنترنت، يتيح من خلالها لعملائه من الأفراد في الإمارات إمكانية التداول بالأسهم وصناديق التداول في أسواق البورصة على الأسهم الرئيسية بشكل مباشر. وستكون المنصة الرقمية متاحة لعملاء إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية المؤهلين في الإمارات. وتساعد المنصة المستثمرين على إدارة محافظهم المالية والاستثمارية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتقديم طلبات تنفيذ التعاملات بشكل مباشر. كما ستوفر المنصة لعملاء HSBC إمكانية الوصول إلى بيانات السوق بشكل مباشر.

وقال دان روبنسون، رئيس إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية لدى بنك HSBC في الإمارات: يسعدني قيامنا بإطلاق منصة التداول عبر الإنترنت. فنحن ندرك أن عملاءنا يتوقعون أن يكونوا قادرين على إدارة جميع احتياجاتهم المصرفية عبر الإنترنت، من أي مكان في العالم. وقد أصبح بإمكانهم الآن تقديم طلبات التداول بشكل مباشر وفعلي مع إمكانية الوصول إلى أسواق الأسهم والمال العالمية.

وتوفر المنصة إمكانية وصول العملاء إلى أسواق البورصة في كل من بورصة نيويورك، وناسداك، في الولايات المتحد،ة وبورصة لندن في المملكة المتحدة، وبورصة هونج كونج في هونج كونج، والتي تغطي بمجملها نحو 60% من أسواق رأس المال في جميع أنحاء العالم.