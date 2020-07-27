ورش لمرشحي «دبي للجودة» و«التنمية البشرية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



نظّمت اقتصادية دبي، ممثلة بإدارة التميز لقطاع الأعمال، أول ورش عمل عبر الإنترنت، للمتقدمين الجدد في دورة العام 2020 لجائزة دبي للجودة، وجائزة دبي للتنمية البشرية. وشكلت ورش العمل جزءاً من الجهود الحثيثة التي بذلتها إدارة التميز لقطاع الأعمال في الدائرة، لقيادة رحلة التميز في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تم تنظيم الندوات عبر الإنترنت؛ وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية المتّبعة لمواجهة تداعيات «كوفيد-19». وقد تم تدريب أكثر من 3000 مقيِّم، إلى جانب الاعتراف بأكثر من 620 مؤسسة، وإطلاق العديد من المبادرات، بهدف إشراك الشركات الخاصة والجهات الحكومية، في الابتكار والتحسين، كجزء من حركة التميز التي قادتها إدارة التميز لقطاع الأعمال خلال ال 26 عاماً الماضية. وتعد جائزة دبي للجودة العالمية، وجائزة دبي للجودة للهيئات التمثيلية، وجائزة دبي للجودة للصناعة الذكية، أمثلة قليلة للمبادرات التي تم طرحها تدريجياً من قبل إدارة التميز لقطاع الأعمال.

وحضر ورشة عمل جائزة دبي للجودة حوالي 40 مشاركاً، بينما اجتذبت ورشة عمل جائزة دبي للتنمية البشرية 20 مشاركاً، وقد مثّل المشاركون قطاعات أعمال متنوعة، بما في ذلك التمويل والرعاية الصحية والسياحة والإنشاءات والخدمات والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى القطاع الحكومي. وتم تقديم الورش من قبل مدربي المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة: الدكتورة لورا سالاسكو، والدكتور فرانكو بيراتشي، ومارك كارستشي، وتطرقوا لكيفية إجراء التقييمات الذاتية، وكتابة تقديم للجائزة، لدورة العام 2020.