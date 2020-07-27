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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت شركة «داماك العقارية» أنه لا يوجد تأثير لإعادة هيكلة شركة مطرح للتنمية السياحية العمانية على الشركة.
وأشارت إلى أن شركة بورت إنفستمنت ليمتد التي حولت أسهمها في شركة مطرح إلى مجموعة عمران العمانية هي شركة مملوكة من قبل شركة «داماك إنترناشيونال لميتد» وهي شركة تمتلك فيها داماك العقارية في دبي حصة أقلية بنسبة 20 % فقط.
وأضافت أنه نظراً لمساهمة شركة «داماك العقارية» في دبي في المشروع، وبما أن المشروع لم يتم إطلاقه بعد فإن الإجراء المذكور أعلاه ليس له تأثير على شركة «داماك العقارية» في دبي.
أعلنت شركة «غلفا» للمياه المعدنية والصناعات التحويلية استقالة آمنة حسن علي الحمادي من منصبها في عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من 25 يوليو وسيقوم المجلس بانتخاب عضو جديد في أول اجتماع له.
أعلنت «واحة الزاوية القابضة» استقالة خلدون محمد صالح دكيدك من منصبه مديراً تنفيذياً للشركة.
أفادت شركة «أجيليتي» بأن شركة «ترايستار» التابعة لها، تقوم بتقييم خيارات مختلفة ومنها دراسة إدراج شركاتها التابعة في أسواق مالية لتعظيم العائد لمساهميها وتحسين السيولة، غير أنه لا يوجد شيء مادي في الوقت الحالي وذلك رداً على ما نشر حول دراسة إدراجها في سوق دبي المالي.
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