متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت شركة «داماك العقارية» أنه لا يوجد تأثير لإعادة هيكلة شركة مطرح للتنمية السياحية العمانية على الشركة.

وأشارت إلى أن شركة بورت إنفستمنت ليمتد التي حولت أسهمها في شركة مطرح إلى مجموعة عمران العمانية هي شركة مملوكة من قبل شركة «داماك إنترناشيونال لميتد» وهي شركة تمتلك فيها داماك العقارية في دبي حصة أقلية بنسبة 20 % فقط.

وأضافت أنه نظراً لمساهمة شركة «داماك العقارية» في دبي في المشروع، وبما أن المشروع لم يتم إطلاقه بعد فإن الإجراء المذكور أعلاه ليس له تأثير على شركة «داماك العقارية» في دبي.

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