«شمس» و«كونكتد سيركلز» تتعاونان إعلامياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع شركة «كونكتد سيركلز»، بهدف تبادل وجلب المعرفة والخبرات والأعمال التجارية إلى الشرق الأوسط، وتعزيز الثقافة المحلية، وجدول الأعمال الوطني لدولة الإمارات، من أجل خلق اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار.

تقدم «كونكتد سيركلز»، التي تتخذ من مدينة أمستردام الهولندية مقراً لها، خدمات استشارية متكاملة لعملائها، وتساعدهم على تقوية علاماتهم التجارية من خلال ابتكار محتوى إعلامي رقمي، مبني على الأسس التكنولوجية والتفكير الإبداعي والاستراتيجي.

وأعرب د.خالد المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة مع «كونكتد سيركلز»، التي تشاركنا رؤيتنا في بناء وتطوير عالم أفضل، ومستقبل مستدام ومسؤول للجميع، وستسهم الاتفاقية المشتركة بين (شمس) و«كونكتد سيركلز» في تعزيز منهج المعرفة القائم على الابتكار.