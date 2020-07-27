أبوظبي تسجل سبق المبادرة في إعادة برمجة قطاعها الصناعي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت أبوظبي سبق المبادرة التنفيذية في إعادة برمجة قطاعها الصناعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام، بعدما أعلنت عن مشروع الصناعات الأساسية الذي عكس جاهزية الإمارة المستمر في الانتقال من القراءة والتشخيص إلى مرحلة التنفيذ بسرعة، وعلى نحو يواكب كل المستجدات، ويلبي متطلبات تعزيز مسيرة الدعم الاقتصادي.

ويشكل مشروع الصناعات الأساسية - الذي تعكف دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، على تنفيذه مع شركائها - الرؤية المنهجية الواضحة للإمارة والمتمثلة في حقيقة أن استدامة الاكتفاء الذاتي في أساسيات الغذاء والدواء والطاقة والصناعات الحيوية، تعني الأمن، والرفاهية ،وتحقيق الرؤى الوطنية من موقع الريادة والتنافسية.

ويعد القطاع الصناعي واحداً من الأنشطة الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية في إمارة أبوظبي، لذا فقد أولت خطة التنمية الاقتصادية طويلة الأمد عناية خاصة للقطاع، لزيادة مساهمته في تنمية الاقتصاد غير النفطي، وضمان النمو المستدام والاستقرار في الإمارة.

وبلغ الناتج الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية نحو 57.7 مليار درهم بالأسعار الجارية خلال عام 2019 تشكل نحو 6.3 % من الناتج الإجمالي لإمارة أبوظبي البالغ 915.2 مليار درهم، بحسب الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي.

وتكمن أهمية مشروع الصناعات الأساسية في القطاعات الرئيسية الأربعة التي شملها، وهي القطاعات الغذائية والطبية والمساندة لإنتاج الطاقة وصناعات الحديد والأسمنت والألومنيوم، حيث قام مكتب الصناعة التابع للدائرة الاقتصادية، بتحديد مجموعة المجالات الاستثمارية القائمة التي يراد تطويرها واستقطاب الاستثمارات الجديدة لها. (وام)