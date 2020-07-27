مشتريـات انتقـائيـة تصعـد بالأسـهـم بدعـم الأجـانـب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تدفقت سيولة شرائية أجنبية ومحلية على شرائح متعددة من الأسهم المحلية في مستهل جلسات الأسبوع، واتسمت في أغلبها بالانتقائية في قطاعات متعددة، لاسيما بعض الأسهم التي تحمل أخباراً إيجابية، ليرتفع مؤشر سوق دبي 0.31% ومؤشر «أبوظبي» 0.57%.

ولفت «طاقة» الأنظار منذ بداية الجلسة، مع استقطابه السيولة الأعلى في سوق أبوظبي قرب 20 مليون درهم من خلال التداول على 17.5 مليون سهم ليترفع 9.43% إلى 1.16 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ 9 سبتمبر/ أيلول 2018.

وجاء هذا النشاط على سهم الشركة بعد إعلانها عن فوز الائتلاف الذي تقوده بتطوير أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم.

وفي سوق دبي، تسلطت الأضواء مجدداً على «أرابتك» الذي صعد 11.84% في ختام التداولات عند مستوى 1.01 درهم، وبسيولة ب36 مليون درهم عبر التداول على 37 مليون سهم.

وبرز «سلامة للتأمين» أيضاً بارتفاعه 5.75% إلى 0.551 درهم، بسيولة ب27.6 مليون درهم، من خلال التداول على 51 مليون سهم. وعلى صعيد القياديات، فقد ارتفعت معظمها بدءاً مع «أبوظبي الأول» بنسبة 0.56% و«أبوظبي التجاري» 0.2% و«أبوظبي الإسلامي» 0.83%. و«الدار» 2.38% في مقابل نزول «اتصالات» 0.35%.

أما في سوق دبي، فقد ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 0.45% فيما نزل «دبي الإسلامي» 0.52%. بينما استقر «إعمار العقارية» من دون تغيير.

وبلغت السيولة الكلية في الأسواق نحو 300 مليون درهم، منها 218 مليون درهم في دبي، و81.7 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 307.85 مليون سهم توزعت بواقع 253.15 مليون سهم في دبي، و54.7 مليون سهم في أبوظبي.

سوق دبي

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.31% إلى مستوى 2059 نقطة، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار، والتأمين، والاستثمار. وارتفع قطاع العقار 0.64% مع ارتفاع «أرابتك» 11.84% و«داماك» 6.09% و«الاتحاد العقارية» 1.06% فيما نزل «إعمار للتطوير» 0.47% و«إعمار مولز» 1.42% مع استقرار «إعمار العقارية» و«ديار».

وزاد قطاع الاستثمار 0.61% بفعل نمو «سوق دبي المالي» 1.77% و«شعاع كابيتال» 5.36% مع استقرار «دبي للاستثمار»، من دون تغيير.

واستقر قطاع البنوك مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.45% وانخفاض «دبي الإسلامي» 0.52%.

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كما انخفض قطاع النقل هامشياً 0.04% مع ارتفاع العربية للطيران«0.89% و«الخليج للملاحة» 5.05% في مقابل نزول «أرامكس» 1.17%.

سوق أبوظبي

من جانبه، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.57% عند مستوى 4285.3 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاستثمار والطاقة والسلع.

وزاد قطاع البنوك 0.5% بفعل ارتفاع »أبوظبي الأول« 0.56% و «أبوظبي التجاري» 0.2% و«أبوظبي الإسلامي» 0.83%.

وصعد قطاع العقار 2.4% نتيجة صعود «الدار» 2.38% و«رأس الخيمة العقارية» 2.74%.

وزاد قطاع الطاقة 2.61% مدفوعاً بالمكاسب القوية ل«طاقة» بنسبة 9.43% و«دانة غاز» 1.97% واستقر«أدنوك للتوزيع» من دون تغيير.

وارتفع قطاع الاستثمار 2.93% نتيجة ارتفاع «إشراق» 1.42% و«الواحة كابيتال» 8.43% و«العالمية القابضة» 2.36%.

وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات 0.35% مع تراجع سهم«اتصالات» بالنسبة ذاتها.

توجه السيولة

وتصدر «غلفا للمياه» التداولات في سوق دبي بقيمة 45.7 مليون درهم مغلقاً على استقرار عند 17 درهماً.

وعلى صعيد سوق أبوظبي، تصدر التداولات «طاقة» ب20 مليون درهم مغلقاً عند 1.16 درهم.

وسجل «أرابتك» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 11.84% مغلقاً عند 1.01 درهم، وفي المقابل سجل «تكافل الإمارات» التراجع الأكثر بنسبة 4.11% إلى 1.4 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي «طاقة» بنسبة 9.43% إلى 1.16 درهم، وعلى العكس كان التراجع الأكثر ل«جلفار» بنسبة 5% (بالحد الأقصى) مغلقاً عند 1.14 درهم.