«فلاي دبي»: نجري فحص طائرات «بوينج 737» الجيل الجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجري «فلاي دبي» عملية فحص لطائراتها من طراز 737، الجيل الجديد الذي يشمله توجيه صلاحية الطائرات والذي يطلب من المشغلين إجراء فحص لمحركات للطائرات المخزنة.

كما يخضع أسطول «فلاي دبي» خلال فترة التوقف لبرنامج صيانة شامل مجدول، من أجل التأكد من سلامة الطائرات بسبب تعليق رحلات الركاب في وقت سابق.

وقال متحدث باسم «فلاي دبي» ل«الخليج»: «لقد تلقينا توجيه صلاحية الطائرات، ونقوم حالياً بفحص طائرات بوينج 737 من الجيل الجديد في أسطولنا».

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، توجيها طارئاً لشركات الطيران التي لديها طائرات مخزنة من طراز «بوينج 737» الجيل الجديد، و«بوينج 737» كلاسيك، أشارت فيه إلى إمكانية تآكل صمام في المحرك يمكن أن يؤدي إلى توقف عمله، مع احتمالية عدم القدرة على تشغيل المحرك مرة أخرى ما يؤدي إلى هبوط اضطراري للطائرة.

وطلبت الإدارة من شركات الطيران إجراء فحص للمحرك، واستبدال الصمام في محركي الطائرات المخزنة منذ أكثر من 7 أيام في حال لم ينجح الفحص.