شكرا لقرائتكم خبر عن 11.6 مليون عدد البرازيليين المتحـدرين مــن أصــول عــربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
أعلنت الغرفة التجارية العربية البرازيلية نتائج الدراسة التي أجرتها بشأن البرازيليين المتحدرين من أصول عربية. وجاء هذا الإعلان خلال ندوة افتراضية نظّمتها الغرفة احتفاء بالذكرى ل68 لتأسيسها.
وتولى إجراء الدراسة كلّ من شركتي (IBOPE)، و(H2R)، البرازيليتين، حيث توصلت الدراسة التي تمَّ إجراؤها خلال ثلاث مراحل إلى نتيجة مفادها أنَّ 11.6 مليون برازيلي يتحدرون من أصول عربية، ولا يزال العديد منهم يتمتعون بصلات مع بلدانهم الأصلية، رغم مرور عقود على هجرة أسلافهم. وأشارت الدراسة إلى أنّ قُرابة 33% لا يزالون يتواصلون مع الأصدقاء، والأقارب، بينما سبق أن قام 28% منهم بزيارة الدول العربية.
وأوضحت الدراسة أن 50% ممن تمّ استطلاع آرائهم تقتصر معرفتهم بالدول العربية على ما يشاهدونه في القنوات التلفزيونية، ومنصات التواصل الاجتماعي. وأعرب المشمولون في الدراسة عن تأييدهم لتعزيز العلاقات العربية البرازيلية، حيث ذكر 83% منهم أن على البرازيل توطيد علاقاتها الدبلوماسية مع الدول العربية من خلال سفاراتها.
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