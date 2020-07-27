«المشرق» يعيّن رئيساً لإدارة المؤسسات المالية وغير المصرفية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن المشرق، عن تعيين جيمس بيرسون في منصب رئيس إدارة المؤسسات المالية (FI)، والمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFI)، التابعة لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك.

وسيكون جيمس مسؤولاً عن تطوير وتنفيذ استراتيجية الأعمال العامة لقطاع المؤسسات المالية، من خلال العمل بشكل وثيق مع رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار لتقديم مجموعة أوسع من المنتجات لعملاء البنك، وقيادة عدد من المبادرات الرامية إلى تعزيز النمو.

وقال جويل د. فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق: يسعدني أن أرحب بانضمام جيمس إلى فريقنا، وكلي ثقة بأنه سيقدم للمشرق معرفة واسعة في قطاع المؤسسات المالية العالمية. وسيستفيد البنك أيضاً من خبرته الكبيرة، وعلاقاته القوية مع عملاء التأمين والبنوك والمستثمرين، ما سيضيف قيمة هائلة لأعمالنا الخاصة بالمؤسسات المالية.