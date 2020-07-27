أحمد الأحمد رئيساً لـ «كبار مسؤولي المعلومات»

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أعلن مجلس كبار مسؤولي المعلومات في الإمارات، عن تعيين أحمد الأحمد، رئيس قسم المعلومات في «نخيل»، رئيساً جديداً للمجلس الذي تأسس في العام 2006 من قبل شركة «سمارت ورلد» تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

يعد أحمد الأحمد خبيراً تقنياً، ويمتلك خبرة تزيد على 20 عاماً في شركة «نخيل» وشركة «الثريا» للاتصالات. ونجح في شركة «نخيل» في تنفيذ أحد أكثر مشاريع تكنولوجيا المعلومات تعقيداً على مستوى المنطقة، والذي تمثل في فصل تكنولوجيا المعلومات في شركة «نخيل» عن شركة دبي العالمية، وقام بتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وعزز دورها الفاعل في خدمة طموحات الشركة، مما أدى إلى انخفاض التكلفة وتحسين أداء الأعمال والإنتاجية. أما على صعيد شركة «الثريا» للاتصالات الفضائية، فقد شارك في إطلاق خدمات الثريا الفضائية، التي أطلقت ثلاثة أقمار صناعية للاتصالات غطت 160 دولة.

و قال أحمد الأحمد: «يسعدني أن أقود مجلس كبار مسؤولي المعلومات في الإمارات في المرحلة التالية من النمو. وسنسعى جاهدين لاستكمال مسيرة من سبقونا في خدمة المجلس وتحقيق أهدافه، ولعب دور مهم عبر القطاعات الحكومية والخاصة؛ للمساهمة في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بجعل دولة الإمارات الدولة الأكثر ابتكاراً في العالم».