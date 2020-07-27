أهم الأحداث الاقتصادية خــلال الأســبوع الجـــاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين

ألبرتونز، إف 5 نتويركس، هاسبرو، أفيري دينيشين، ليج ماسون، رايان إير، ساب، ترو بلو، ناشونال أويل ويل

08.30 تقرير السلع المعمرة

الثلاثاء

ستارباكس، ماكدونالدز، فيتزر، فيزا، أمجين، رايثون، إنفيسكو، روكويل، روبر تيك، نيسان، إيه إم دي، جوبينير نتويركس

بدء دورة اجتماعات لجنة الأسواق المفتوحة

09.00 تقرير إس أند بي كيس تشيلار حول أسعار البيوت

الأربعاء

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فيسبوك، جنرال إليكتريك، بوسطن ساينتفيك، سانوفي، باركليز، جلاكسو سميث، بوينج، جنرال موتورز، نورفولك ساذيرن، كوالكوم، باي بال، سبوتفاي، دويتشة بانك

08.30 تقرير مؤشرات الاقتصادات 02.00 ظهراً، بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي

الخميس

أبل، أمازون، ألفابيت، بروكتر أند جامبل، كومكاست، فورد، ديبونت، إلي ليلي، تيكسترون، كونوكو فيليبس، كيلوج، أسترا زينيكا 08.30 تقرير طلبات إعانات البطالة

الجمعة

كاتر بللر، ميرسك، إكسون موبيل، شيفرون، إلينوي توب ويركس، لازارد، بون ألينز هاملتون، بيويل براندز

08.30 تقرير الدخل الفردي

08.30 تقرير مؤشر تكاليف التوظيف

ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة