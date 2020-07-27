7.29 مليار أرباح بنوك دبي في النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

تراجعت أرباح بنوك دبي الصافية بنحو 40% في النصف الأول من العام الجاري إلى 7.29 مليار درهم مقابل 12.15 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، حيث سجل «الإمارات دبي الوطني» تراجعاً في أرباحه الصافية وصل إلى 45% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، لتصل قيمتها إلى 4.1 مليار درهم. كما تراجعت أرباح بنك دبي الإسلامي بنحو 23% إلى 2.12 مليار درهم. وتراجعت أرباح بنك المشرق بنحو 56% إلى 535 مليون درهم، ووصل التراجع في أرباح دبي التجاري إلى 24%، لتبلغ قيمتها 530 مليون درهم.

وأظهرت البيانات المالية الخاصة بأداء بنوك دبي الأربعة ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة المقتطعة خلال الفترة بنحو 176%، لتصل إلى 7.8 مليار درهم مقابل 2.82 مليار درهم في النصف الأول من عام 2019. وارتفعت مخصصات انخفاض القيمة لدى «الإمارات دبي الوطني» بنحو 242% إلى 4.21 مليار درهم، فيما ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة لدى بنك دبي الإسلامي بنحو 192%، وسجل «المشرق» ارتفاعاً في قيمة المخصصات وصل معدله إلى 103%، وارتفعت قيمة مخصصات انخفاض القيمة لدى «دبي التجاري» بنحو 30% إلى 495 مليون درهم.

ووفقاً للبيانات المالية لبنوك دبي الأربعة، سجلت القيمة الإجمالية لأصول بنوك الإمارة ارتفاعاً بنحو 8% في النصف الأول من العام الجاري إلى 1.26 تريليون درهم، مقابل 1.163 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.