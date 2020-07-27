شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع صادرات سيارات الكورية 33.4٪ إلى أقل مستوى منذ عام 2002 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع إنتاج السيارات الكورية الجنوبية إلى أقل مستوى له منذ 11 عاما في النصف الأول من العام بسبب التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.
وطبقا لاتحاد صناعة السيارات الكورية الجنوبية اليوم الأحد وصل إنتاج السيارات المحلية في البلاد إلى 1.627 مليون وحدة في الأشهر الستة الأولى من العام، بانخفاض 19.8 بالمئة عما كان عليه قبل عام. ويمثل الرقم أقل مستوى منذ النصف الأول من عام 2009، عندما انتجت البلاد حوالي 1.53 مليون وحدة. وبلغت مبيعات السيارات المحلية في البلاد أكثر من 802 ألف وحدة في النصف الأول من العام لتسجل أكبر مبيعات منذ عام 2016، فيما تراجعت صادرات السيارات بواقع 33.4٪ لتصل إلى أقل مستوى منذ عام 2002 .
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