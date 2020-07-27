المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع نمو 20% خلال الربعين الثالث والرابع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض الأحد أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيبلغ حوالى 20٪؜ في الربعين الثالث والرابع، على الرغم من تباطؤ التعافي جراء تفشي وباء كوفيد-19.

ووفقا للفرنسية قال لاري كودلو لشبكة سي إن إن "لا أنكر أن بعض هذه الولايات، النقاط الساخنة (للوباء) خففت الانتعاش. لكن الصورة تبدو بشكل عام إيجابية للغاية" مشيرا إلى أن الانتعاش بعد الركود العميق يتحقق.

وأضاف "ما زلت أتوقع أن معدل النمو سيبلغ 20٪؜ في الربعين الثالث والرابع".

ومن المقرر أن تنشر الإدارة الأميركية الخميس تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام، والذي أتسم بإغلاق الاقتصاد في ذروة الأزمة الصحية في محاولة لاحتواء فيروس كورونا.

وقدر صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش خلال هذه الفترة (أبريل - يونيو) بنسبة 37٪؜ على أساس سنوي.

واقر كودلو بأن وتيرة الانتعاش قد تكون موضع جدل، لكنه لفت إلى أن المؤشرات الاقتصادية تظهر حدوث انتعاش، مشيرا بشكل خاص إلى قفزة كبيرة في مبيعات التجزئة في أيار/مايو وحزيران/يونيو بالإضافة إلى الانتعاش القوي لقطاع صناعة السيارات.

وكان الاحتياطي الفدرالي أظهر حذرًا حتى الآن بشأن وتيرة الانتعاش للنصف الثاني من العام. وتوقع انكماشًا بنسبة 6,5٪؜ بالنسبة لعام 2020.