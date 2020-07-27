شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي بالأردن 17% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 17.1% إلى نحو 214.9 مليون دينار (3030.1 مليون دولار) مقارنة بمستواه في الفترة نفسها من العام 2019، بحسب أرقام من البنك المركزي الأردني.

(رويترز)

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