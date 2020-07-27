«توي» تلغي جميع الرحلات إلى البر الإسباني الرئيسي حتى 9 أغسطس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت «توي»، أكبر مجموعة للسياحة والسفر في أوروبا، أنها قررت إلغاء جميع رحلات العطلات المتجهة إلى البر الرئيسي الإسباني حتى التاسع من أغسطس / آب، في تحديث لإرشادات السفر صدر بعد أن فرضت بريطانيا الحجر الصحي على العائدين من هناك.

وقالت الشركة في بيان: «(توي بريطانيا) اتخذت قرار إلغاء جميع رحلات العطلات إلى البر الرئيسي الإسباني حتى التاسع من أغسطس / آب 2020».

وأضاف البيان: «سيتسنى للبعض توفيق أوضاعه مع قيود الحجر الجديدة. ولذلك فإن كل من يود السفر إلى جزر البليار وجزر الخالدات (الكناري) سيتمكنون من ذلك، كما هو مخطط له اعتباراً من الاثنين 27 يوليو / تموز». (رويترز)