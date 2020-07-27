ارتفاع مؤشرات أبوظبي ودبي ومصر والسعودية.. وانخفاض 3 أسواق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت بورصتا الإمارات ارتفاعات عند الإغلاق اليوم الأحد مدفوعة بأسهم البنوك والشركات العقارية، بينما حدت خسائر سهم عملاق النفط أرامكو من مكاسب السوق السعودي.

وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة دبي مرتفعاً بنسبة 0.3% مدفوعاً بصعود نسبته 6.1% في سهم داماك العقارية و0.5% في بنك الإمارات دبي الوطني.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.6% مع صعود أكبر مصرف «أبوظبي الأول» بذات النسبة وارتفاع سهم العالمية القابضة 2.4%.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.1% فقط مع زيادة سهم مصرف الراجحي 1.9% وبنك البلاد 1.5%.

وأعلن المصرف تحقيق أرباح صافية تبلغ 318.1 مليون ريال (84.81 مليون دولار) في الربع الثاني ارتفاعاً من 304.9 مليون ريال قبل عام. أما عملاق النفط أرامكو فقد انخفض السهم 0.8% مسجلاً 32.8 ريال.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية المصري بنسبة 0.6% وجرى تداول أغلب الأسهم في المنطقة الإيجابية بما شمل ارتفاع سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة 8.3%.

بينما خالفت كل من البحرين وعمان والكويت ركب ارتفاعات الأسهم، وانخفض البحرين 0.1% إلى 1284 نقطة، وتراجع مؤشر سلطنة عمان 0.2% إلى 3558 نقطة، ونزل مؤشر الكويت 0.3% مسجلاً 5263 نقطة.

(رويترز)