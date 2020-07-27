شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 26-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 26-7-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 580.499 مليار جنيه.



إيقاف تداول 23 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 23 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم النصر للملابس والمسنوجات-كابو، حق الاكتتاب لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، راود السياحة، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الأهرام للطباعة والتغليف، جنوب الوادي للأسمنت، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، شارم دريمز للاستثمار السياحي، جهينة للصناعات الغذائية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، المجموعة المالية هيرميس القابضة، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الدولية للمحاصيل الزراعية، سماد مصر (ايجيفرت)، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، دلتا للإنشاء والتعمير، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، العبور للاستثمار العقاري. إيقاف تداول 23 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 23 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم النصر للملابس والمسنوجات-كابو، حق الاكتتاب لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، راود السياحة، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الأهرام للطباعة والتغليف، جنوب الوادي للأسمنت، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، شارم دريمز للاستثمار السياحي، جهينة للصناعات الغذائية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، المجموعة المالية هيرميس القابضة، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الدولية للمحاصيل الزراعية، سماد مصر (ايجيفرت)، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، دلتا للإنشاء والتعمير، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، العبور للاستثمار العقاري.

البورصة تربح 4 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 580.499 مليار جنيه. البورصة تربح 4 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 580.499 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 305.1 مليون ورقة مالية بقيمة 968.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 35.7 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.76%، والعرب على 6.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.75% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.24%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.4 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 70 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.2 مليون جنيه، 55.2 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، على التوالي.

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وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 10524 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 1795 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 12339 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 4044 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 1515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 2319 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 710 نقطة.

وصعدت أسهم 105 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 40 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.



تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر، العربية لحليج الأقطان، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، حق الاكتتاب للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر 4، 20 ألف سهم، 10.4 مليون سهم، 15 ألف سهم، 7.9 مليون سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي للشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 2681 سهم، وباعت إدارة شركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 100 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة لذات الشركة 100 ألف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر، العربية لحليج الأقطان، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، حق الاكتتاب للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر 4، 20 ألف سهم، 10.4 مليون سهم، 15 ألف سهم، 7.9 مليون سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي للشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 2681 سهم، وباعت إدارة شركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 100 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة لذات الشركة 100 ألف سهم.





فارم للأدويةأعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقة على أسهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، لعدد 1.2 مليون سهم بقيمة إجمالية 104.4 مليون جنيه