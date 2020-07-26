شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 26-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 26-7-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 580.499 مليار جنيه.





البورصة تربح 4 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 580.499 مليار جنيه. البورصة تربح 4 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 580.499 مليار جنيه.

إيقاف تداول 23 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 23 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم النصر للملابس والمسنوجات-كابو، حق الاكتتاب لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، راود السياحة، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الأهرام للطباعة والتغليف، جنوب الوادي للأسمنت، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، شارم دريمز للاستثمار السياحي، جهينة للصناعات الغذائية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، المجموعة المالية هيرميس القابضة، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الدولية للمحاصيل الزراعية، سماد مصر (ايجيفرت)، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، دلتا للإنشاء والتعمير، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، العبور للاستثمار العقاري.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 305.1 مليون ورقة مالية بقيمة 968.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 35.7 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.76%، والعرب على 6.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.75% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.24%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.4 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 70 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.2 مليون جنيه، 55.2 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 10524 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 1795 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 12339 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 4044 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 1515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 2319 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 710 نقطة.

وصعدت أسهم 105 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 40 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق الاكتتاب لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك1 بسعر إغلاق 1.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.82%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 10.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.80%.

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- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 5.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.15%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 0.672 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.39%.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.662 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.35%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر4 بسعر إغلاق 0.191 جنيه بنسبة تراجع بلغت 21.07%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 72.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.44%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.72%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 7.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.62%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 5.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.38%.