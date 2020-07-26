شكرا لقرائتكم خبر عن 1.75 دولار المتوسط الشهرى للغاز الطبيعى فى هنرى بالسوق الأمريكى مايو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

وأشار التقرير الصادر خلال الشهر الجارى، إلى انخفاض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسال فى اليابان خلال شهر إبريل 2020 بمقدار 0.18 دولار وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 9.35 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير التطورات البترولية فى الأسواق العالمية الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك "ارتفاع المتوسط الشهرى للسعر الفورى للغاز الطبيعى المسجل فى هنرى بالسوق الأمريكى بشكل طفيف خلال شهر مايو 2020 ليصل إلى 1.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية .

وأوضح التقرير الشهرى،انخفاض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسال فى الصين بمقدار 0.16 % لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 7.66 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بينما ارتفعت متوسط أسعار الغاز الطبيعى المسال فى كوريا الجنوبية بمقدار 0.13 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 9.18 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية .

وذكر التقرير،أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعى المسال إلى كوريا الجنوبية واليابان والصين بلغت حوالى 2.189مليون طن خلال شهر أبريل 2020 مستأثرة بحصة 16.3% من الإجمالى .

Advertisements

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد قالت خلال شهر يوليو الجارى بأن إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعى فى الولايات المتحدة سيهبطان في2020 و2021 من مستويات قياسية مرتفعة العام الماضى، لأن الخطوات التى اتخذتها الحكومة لإبطاء انتشار فيروس كورونا ستخفض النشاط الاقتصادى وأسعار الطاقة.

وتوقعت الإدارة أن انتاج الغاز الطبيعى سينخفض إلى 89.24 مليار قدم مكعبة يوميا فى 2020 وإلى 84.23 مليار قدم مكعبة يوميا فى 2021، من أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 92.21 مليار قدم مكعبة يوميا فى 2019 .

وتوقعت أيضا أن استهلاك الغاز سيهبط إلى 82.35مليار قدم مكعبة يوميا فى 2020 وإلى 78.62 مليار قدم مكعبة يوميا فى 2021، من مستوى قياسى بلغ 84.97 مليار قدم مكعبة يوميا فى 2019 .

وسيكون ذلك أول انخفاض سنوى فى الاستهلاك منذ عام 2017 والمرة الأولى التى يهبط فيها الطلب لعامين متتاليين منذ 2006 .