شكرا لقرائتكم خبر عن يمن الحماقى: مبادرة تحفيز الاستهلاك تساعد على رفع كفاءة المنتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن مبادرة تحفيز الاستهلاك تساعد على رفع كفاءة المنتج المحلى، وخاصة فى أعقاب أزمة كورونا، التى ترتب عليها انخفاض فى العرض والطلب، ونحن نشجع على تنشيط الطلب الذى سيؤدى الى حصول أصحاب المصانع على سيولة نقدية، تساعدهم على مواجهة اثار " كورونا" وتحسين العملية الإنتاجية، ولفتت الحماقى الى انه يوجد عدة متطلبات وتحديات للنهوض بالصناعة، ومنها اختيار الصناعات التى يمكن ان يكون عليها طلب مثل المستلزمات الطبية والدوائية والغذائية ومازال المكون الاستيرادى مرتفع التكلفة ولذلك يجب تشجيع المكون المحلى لكى يصبح عمل مميز .

وكشفت الحماقى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” عن قيام البنك الدولى بعمل دراسة حديثة عن إنتاجية 164 دولة واسفرت نتائجها ان مفتاح اى اقتصاد ايجابى هو رفع القدرة الإنتاجية، وفى مصر لدينا طاقات عالية كثيرة مهدرة، يمكن تحسين كفاءتها ورفع قدراتها ومنها المشروعات المتعثرة ومصانع القطاع العام وغيرها، وان تشجيع الإنتاج لابد ان يكون فى المقام الأول ، كما طالبت بضرورة التنسيق بين الهيئات المشتركة فى المبادرة والتكامل بين الأدوار والمسئوليات وكلها ملاحظات لنجاح المبادرة.

كما نبهت الحماقى الى ضرورة مراجعة أنشطة التجمعات الصناعية سواء فى دمياط أو الروبيكى لافتة الى عدم عملها حتى الان على الرغم من كونها من الأنشطة الصناعية التى ستعمل على انتاج الصناعات المغذية وتساءلت كيف نزود المنتج المحلى بدون تلك الصناعات، وهل يوجد رؤية واضحة لتشغيل وربط الشباب بإنتاج الصناعات المغذية والمكون المحلى من خلال العمل بالمشروعات الصغيرة كما انه لابد من تشبيك دائرة تلك الاعمال لايجاد نتائج على مستوى كل صناعة ومصر تخسر كتيرا باهمال البعد الاقتصادى فى الصناعة.