شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل تتحول للربحية بالربع الثاني 2020 لزيادة الإيرادات وتراجع المصروفات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أسمنت حائل، المعلنة اليوم الأحد، عن التحول للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 21.75 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 1.92 مليون ريال في الربع المقابل من 2020.

وأرجعت الشركة التحول للربحية خلال الربع الثاني إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصروفات.

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وارتفعت إيرادات الشركة إلى 66.2 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 53.4 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2020.

وعلى الصعيد ذاته، ارتفع ارباح الشركة 61.97 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل مقابل أرباح بلغت 20.62 مليون ريال في النصف المقابل من 2020.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 40.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 22.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.