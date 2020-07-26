شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "الاقتصاد ببساطة" يستعرض تطور منظومة الدفع الالكترونية مع أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول برنامج الاقتصاد ببساطة الذى يقدمه أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بـ"الخليج 365" منظومة الدفع الإلكترونى فى مصر، والتى تتكون من 3 عناصر أساسية، ومنها ماكينات ATM، وبطاقات دفع الائتمان سواء الخصم أو المدفوع مقدما، وثالثا نقاط الدفع الالكترونية عند التجار ونستخدمها فى المشتريات، موضحة أن الطرق الحديثة فى المستقبل ستتضمن التحويل عن طريق المحافظ الائتمانية أو البنكية بين البنوك والتجار.

وأضاف يعقوب، فى برنامجه على قناة الخليج 365 ، إن هناك مبادرة من البنك المركزي لنشر 100 ألف ماكينة دفع الكترونية عند التجار ومعامل وزارة الصحة والمعامل الخاصة والمدارس والمستشفيات والمحلات التجارية والسوبر ماركت، على أن يتم نشر 100 ألف ماكينة point of sale خلال 4 إلى 5 شهور قبل انتهاء عام 2020 ، ولفت إلى أن استخدام التاجر لها يتم من خلال التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك التى يتعامل معه التاجر أو عن طريق الاتصال على الرقم الخاص بالبنك call center الذى يحدده البنك من قبل لكى يحصل على نقاط البيع الالكترونية.

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وأوضح يعقوب ، أن لـ 5 سنوات الماضية تم رفع عدد البطاقات المستخدمة فى الدفع الإلكتروني من 20 مليون بطاقة إلى 38 مليون بطاقة دفع الكترونى ومنها كارت الخصم ، وكارت الائتمان ، والبطاقات المدفوعة مقدما وتشحن برقم مالى معين ، كما لفت إلى أن البنك المركزى يستهدف حاليا رفع ماكينات الصراف الآلى إلى 20 ألف ماكينة بدلا من 14 ألف المنتشرين حاليا.

وتابع يعقوب قائلا : إن أزمة كورونا أدت إلى نشر ماكينات الدفع الالكترونى ، ونقاط الدفع الالكترونى ، وبطاقات الدفع ، وتقليل الاصابة من كورونا وانتشار الأمراض ، كما أنه يقلل ضياع الفلوس بالاضافة إلى كونها أكثر أمانا من استخدام الكروت ، كما سيتم نشر هذة البطاقات فى حوافز مهمة للمواطنين ويتم الحصول عليها بشكل مجانى من البنوك.