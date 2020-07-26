شكرا لقرائتكم خبر عن جلده من حيوان نادر وثمنه 50 ألف دولار.. قصة أغلى بالطو فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد صناعة المنسوجات من أهم الصناعات فى العالم، حيث تعتمد عدد من الدول عليها فى تحقيق إيرادات مناسبة والاستحواذ على سوق الصادرات .

ومن بين المواد المستخدمة فى تلك الصناعة، يوجد جلد يسمى بجلد "فيكونا" وهو جلد من حيوان نادر للغاية، بالتالى يباع البالطو الواحد منه بـ50 ألف دولار، فيما يتم تصنيع جوربات منه الجوراب الواحد بقيمة 1200 دولار، وبما أن تلك الصناعة فى مرحلة التطوير فى مصر فمن المهم أن يتم التركيز على إنتاج منتجات عالية الجودة من أجود الأقطان المصرية، ما يزيد من الصادرات ويعد إضافة قوية لها.

وحول قصة تلك الصناعة يقول الخبير الاقتصادى المهندس أشرف بدوى لـ"الخليج 365" أن صناعة الغزل والنسيج تعتمد فى المقام الأول على جودة الخامة، وكلما كانت الخامة جيدة أو نادرة ارتفع سعر المنتج النهائى.

وأضاف بدوى أن من أغلى منتجات تلك الصناعة هو جلد "الفيكونا"، وهو حيوان يشبة الغزال يعيش في جبال الإنديز بأمريكا الجنوبية ونادر الوجود، بالتالى فإن قيمته عالية جدًا، حيث تباع " الياردة الواحدة " حوالى 92 سنتيمتر بـ2800 دولار، لافتًا إلى أن بعض الشركات العالمية تبيع المتر الواحد بـ3600 دولار لكن تقوم بوضع بعض الذهب عليه .

وأوضح أن عددا قليلا جدا من الدول يقوم بتصنيع هذا الجلد النادر، منها استراليا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا .

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وأشار إلى إنه بحسب المعلومات المتداولة عن قيمة هذا الجلد فإن بعض الشركات العالمية تبيع البدلة الواحدة منه بنحو 50 ألف دولار، لافتا إلى أن قيمته ترجع لندرته ولونه المميز القريب من لون الذهب بجانب خفة هذا الجلد ونعومته .

وبحسب المعلومات عن الحيوان vicuña Vicugna ، حيوان الفكونا فإن هذا الحيوان يعيش في المناطق الجبلية العالية من جبال الأنديز، ويعد من أحد أقرباء اللاما، والكميات التي تنتج منه كميات صغيرة من الصوف الناعم للغاية، وهو أمر مكلف جدا.

وفيكونيا هو الحيوان الوطني في بيرو ،و يعتبر من الحيوانات المهمة بالنسبة للسكان المحلين بسبب جودة صوفه.

والحيوان يشبه الجمل من حيث الشكل ومن حيث قدرته على العيش في أقسى الظروف الطبيعية لفترات طويلة ومن دون ماء، لكنه أصغر وأقصر منه بكثير، حيث لا يزيد طوله على ثلاث أقدام ووزنه على 90 رطلا. ويعيش هذا الحيوان في جبال الإنديز، في منطقة بامبا جاليراز على ارتفاع 15 ألف وأحيانا 19 ألف قدم فوق سطح البحر، ومع ذلك لا يشعر ببرودة الطقس، ويتم جز صوف الحيوان مرة كل عامين أو ثلاثة أعوام.

ووفق المعلومات فإن شركة جي إتش كاتلر الأسترالية صممت معطفا لزبون من كندا، وصل سعره إلى 50 ألف دولار أميركى، فيما تباع البدلة منه ب 46.5 ألف دولار.