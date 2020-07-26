4190 زيارة تفتيشية للتأكد من تطبيق ضريبة الـ15%

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ووفق إحصائية الهيئة بلغ عدد الزيارات المنفذة خلال الأسبوع الماضي أكثر من 4 آلاف زيارة تفتيشية، شملت عددا من المنشآت التجارية في قطاعات البيع بالتجزئة والمطاعم والخدمات، تم خلالها ضبط ما يزيد على ألف مخالفة ضريبية، بعضها كان على إثر بلاغات وردت إلى الهيئة، بلغ عددها ألفا وخمسمئة بلاغ في الفترة نفسها.
وجاء على رأس المخالفات المرصودة تدوين رقم ضريبي خاطئ، وتحصيل ضريبة أقل من المبلغ المستحق، بالإضافة إلى عدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ. وشهدت مدينة الدمام أعلى عدد من الزيارات المنفذة، بلغ 691 زيارة تفتيشية، ضبط فيها 228 مخالفة ضريبية، ثم في المرتبة الثانية الرياض بـ542 زيارة، ضبط خلالها 123 مخالفة، وثالثا أبها بـ407 زيارات، تم خلالها رصد 139 مخالفة، ورابعا مكة المكرمة بـ383 زيارة و90 مخالفة، وأخيرا القصيم بـ347 زيارة و72 مخالفة.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها المحدثة 15%، مؤكدة استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.
وجددت الهيئة دعوتها جميع المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة.
متابعة تطبيق ضريبةالـ15%
ضبط 1,058 مخالفة
تلقي 1,590 بلاغا
المدن الأعلى زيارات تفتيشية
الدمام
المخالفات 228
الزيارات691
الرياض
المخالفات123
الزيارات 542
أبها
المخالفات 139
الزيارات 407
مكة المكرمة
المخالفات383
الزيارات90
القصيم
المخالفات 72
الزيارات 347
أبرز المخالفات
تدوين رقم ضريبي خاطئ
تحصيل ضريبة أقل من المبلغ المستحق
عدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ
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