شكرا لقرائتكم خبر 4190 زيارة تفتيشية للتأكد من تطبيق ضريبة الـ15% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الهيئة العامة للزكاة والدخل سلسلة من الزيارات التفتيشية في عدد من مدن ومحافظات المملكة، للتأكد من التزام المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية في المملكة بتطبيق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة 15%، التي بدأ تطبيقها مطلع شهر يوليو الجاري.

ووفق إحصائية الهيئة بلغ عدد الزيارات المنفذة خلال الأسبوع الماضي أكثر من 4 آلاف زيارة تفتيشية، شملت عددا من المنشآت التجارية في قطاعات البيع بالتجزئة والمطاعم والخدمات، تم خلالها ضبط ما يزيد على ألف مخالفة ضريبية، بعضها كان على إثر بلاغات وردت إلى الهيئة، بلغ عددها ألفا وخمسمئة بلاغ في الفترة نفسها.

وجاء على رأس المخالفات المرصودة تدوين رقم ضريبي خاطئ، وتحصيل ضريبة أقل من المبلغ المستحق، بالإضافة إلى عدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ. وشهدت مدينة الدمام أعلى عدد من الزيارات المنفذة، بلغ 691 زيارة تفتيشية، ضبط فيها 228 مخالفة ضريبية، ثم في المرتبة الثانية الرياض بـ542 زيارة، ضبط خلالها 123 مخالفة، وثالثا أبها بـ407 زيارات، تم خلالها رصد 139 مخالفة، ورابعا مكة المكرمة بـ383 زيارة و90 مخالفة، وأخيرا القصيم بـ347 زيارة و72 مخالفة.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها المحدثة 15%، مؤكدة استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

وجددت الهيئة دعوتها جميع المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة.

متابعة تطبيق ضريبةالـ15%

ضبط 1,058 مخالفة

تلقي 1,590 بلاغا

المدن الأعلى زيارات تفتيشية

الدمام

المخالفات 228

الزيارات691

الرياض

المخالفات123

Advertisements

الزيارات 542

أبها

المخالفات 139

الزيارات 407

مكة المكرمة

المخالفات383

الزيارات90

القصيم

المخالفات 72

الزيارات 347

أبرز المخالفات

تدوين رقم ضريبي خاطئ

تحصيل ضريبة أقل من المبلغ المستحق

عدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ