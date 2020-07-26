الترخيص لـ19 مشروعا تحت الإنشاء تتضمن 9 آلاف وحدة سكنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر برنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي» خلال النصف الأول للعام الحالي 2020 رخصا لنحو 9 آلاف وحدة سكنية تحت الإنشاء تتوزع في 19 مشروعا حول المملكة، بينها 6 مشاريع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من الموافقات المبدئية لمشاريع عقارية أخرى يجري استكمال إجراءاتها النظامية، تمهيدا لإصدار رخصها النهائية لضخ أكثر من 35 ألف وحدة سكنية جديدة في القطاع.

ووصل إجمالي عدد وحدات المشاريع العقارية تحت الإنشاء التي يشرف عليها البرنامج حاليا أكثر من 143 ألف وحدة سكنية ضمن 109 مشاريع بقيمة تجاوزت 98 مليار ريال.

وفي النصف الأول من العام الحالي 2020 رخص البرنامج 16 مشروعا لتسويق وعرض عقارات خارجية داخل المملكة، وذلك ضمن مسؤوليته، للتأكد من حقيقة المشاريع الخارجية في عدد من الدول والتي يتم التسويق لوحداتها على المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

وأكد البرنامج حرصه على حفظ حقوق المشترين ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المبرمة بين أطراف المشروع عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المرخصة ومراجعة تقاريرها الهندسية، إذ تم تنفيذ عدد من المتابعات الهندسية لنحو 122 مشروعا، ومراجعة 465 تقريرا هندسيا يرفع للبرنامج بشكل دوري، كما تمت زيارة 145 موقعا ضمن جهود الرقابة والمتابعة لفرق الضبط والرقابة ومتابعة المشاريع الجاهزة في السوق وتم ضبط 14 مشروعا مخالفا لنظام البيع على الخارطة، وتصحيح أوضاعها بالحصول على الرخص النظامية لمزاولة النشاط.

يذكر أن برنامج «وافي» أطلق أخيرا خدمة التقديم على الرخص عبر منصته الالكترونية لإكمال جميع الإجراءات المتعلقة بها دون الحاجة لزيارة مقر البرنامج ضمن جهوده لتسهيل جميع الإجراءات والأنظمة الخاصة بتطوير المشاريع العقارية بنظام البيع على الخارطة للمساهمة في دعم المحتوى المحلي وزيادة تنوع الخيارات السكنية ذات الجودة العالية والسعر المناسب.

إحصائية «وافي»

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2020خلال النصف الأول

الترخيص لـ 19 مشروعا تحت الإنشاء تتوزع إلى:

13 مشروعا لشركات

6 مشاريع لمنشآت صغيرة

إجمالي الوحدات المتاحة 9000

الترخيص لـ16 مشروعا خارجيا لتسويقها داخل المملكة

مشاريع يشرف عليها وافي:

109 مشاريع تحت الإنشاء تتضمن 143 ألف وحدة سكنية القيمة 98 مليار ريال