المياه تعتزم طرح 15 محطة معالجة صرف صحي أمام القطاع الخاص

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وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن أولى خطوات مشاركة القطاع الخاص في 114 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي تعالج 5.1 ملايين م3 يوميا، تحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 بزيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه، وطرح الفرص لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ عدد من المشاريع خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن العقود الخمسة تتضمن تطوير 4 محطات بمنفوحة في مدينة الرياض سعة معالجتها الإجمالية 900 ألف م3 يوميا، وتطوير محطتي حدا وعرنة بمكة المكرمة بسعة إجمالية تبلغ 500 ألف م3 يوميا، وتطوير محطة المطار الأولى ومحطات الخمرة في محافظة جدة بسعة معالجة إجمالية تبلغ 830 ألف م3 يوميا، كذلك تطوير محطتي وادي العرج في مدينة الطائف بسعة معالجة إجمالية تبلغ 167 ألف م3 يوميا، وتطوير محطات عرعر وطريف وسكاكا في منطقتي الحدود الشمالية والجوف بسعة معالجة إجمالية تبلغ 108 آلاف م3 يوميا.
وأكدت الشركة أنها ستطرح أولى كراسات الشروط والمواصفات (RFP) لعقد المجموعة الأولى خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020م، على أن تطرح العقود الأخرى للمجموعات الأربع على التوالي، مشيرا إلى أن العقود تتضمن إعادة تأهيل المحطات وتشغيلها وصيانتها، ورفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة طاقتها الاستيعابية، إضافة إلى المعالجة البيئية للحمأة وفق أفضل الممارسات، مع إنتاج مياه معالجة بجودة عالية مطابقة للمواصفات البيئية.
وتهدف شركة المياه الوطنية من خلال عقود تأهيل هذه المحطات إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين التوسع والنمو في قطاع المياه، وتهيئة الفرص الاستثمارية والشراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي تصل إلى 25 سنة، فضلا عن استقطاب التقنيات الحديثة وتوطينها، وتوفير فرص العمل، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية.
مشاركة القطاع الخاص في معالجة المياه
عدد العقود 5
عدد المحطات 15
سعة المعالجة2.5 مليون م3 يوميا
مدة العقود50 سنة
طرح كراسات عقد المجموعة الأولى بالربع الثالث 2020
طرح عقود المجموعات الأربع الأخرى على التوالي
العقود تتضمن:
تطوير 4 محطات بمنفوحة في الرياض سعة معالجتها 900 ألف م3
تطوير محطتي حدا وعرنة بمكة بسعة معالجة 500 ألف م3
تطوير محطة المطار الأولى ومحطات الخمرة في جدة بسعة معالجة 830 ألف م3
تطوير محطتي وادي العرج في الطائف بسعة معالجة 167 ألف م3
تطوير محطات عرعر وطريف وسكاكا في منطقتي الحدود الشمالية والجوف بسعة معالجة 108 آلاف م3
تتضمن العقود:
- تأهيل المحطات وتشغيلها وصيانتها
- رفع كفاءتها التشغيلية
- زيادة طاقتها الاستيعابية
- المعالجة البيئية للحمأة
- إنتاج مياه معالجة بجودة عالية
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