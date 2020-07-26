السعودية تتصدر قائمة مصدري النفط للصين في يونيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت السعودية قائمة مصدري النفط للصين لشهر يونيو الماضي بحسب بيانات رسمية صينية. وأوضحت بيانات إدارة الجمارك الصينية أمس الأحد أن الواردات من السعودية زادت إلى 8.88 ملايين طن في يونيو، بما يعادل 2.16 مليون برميل يوميا. وتضاهي تلك الواردات أحجام مايو، لكنها تزيد كثيرا عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وأفادت وكالة رويترز بأن واردات النفط الصينية من السعودية ارتفعت 15 % في يونيو عنها قبل عام، بعدما طلبت شركات التكرير كميات قياسية من الوقود في مارس وأبريل حين تهاوت أسعار النفط، مما يعزز مكانة المملكة في صدارة مصدري الخام للصين. وجاءت الواردات القياسية عقب حرب أسعار بين السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للخام في العالم، خلال مارس وأبريل حين قلصت جائحة فيروس كورونا الطلب مما أدى لتخمة عالمية. وبلغت الشحنات من روسيا 7.98 ملايين طن الشهر الماضي، أو 1.95 مليون برميل يوميا، مرتفعة حوالي 7% من 1.82 مليون برميل يوميا في مايو و1.73 مليون برميل يوميا في يونيو 2019.

وعمقت السعودية تخفيضات الإنتاج من يونيو ورفعت أسعار بيع الخام بعدما تضررت ميزانية المملكة من تهاوي أسعار النفط.

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وبحسب بيانات الجمارك اشترت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، 53.18 مليون طن الشهر الماضي، وهو رقم قياسي. وقالت إيما لي، المحللة في رفينيتيف، إن الصين زادت الواردات من البرازيل والنرويج وأنجولا أيضا.

وتعرض البرازيل، التي تبدأ الإنتاج من مشروعات بحرية ضخمة، على شركات التكرير الآسيوية شحنات بأسعار رخيصة من خام عالي الجودة نسبيا، في الوقت الذي احتوت فيه الصين ودول آسيوية أخرى الفيروس واستأنفت النشاط الاقتصادي.

ويتوقع المحللون أن تسجل الصين واردات قياسية في يوليو، نظرا لأن بعض شحنات تحميل مايو لم تصل بعد، في حين يؤدي تنامي المخزونات في الموانئ الرئيسة بالصين لإبطاء وصول الشحنات الجديدة.